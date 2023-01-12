رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الإدارة الأمريكية بوضع حد لإجراءات الاحتلال الأحادية

12 يناير، 2023
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ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإدارة الأمريكية التحرك بشكل عاجل لوضع حد للاجراءات الأحادية للاحتلال الإسرائيلي التي تقوض المساعي لإقامة دولة فلسطين.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن أشتية أطلع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له على الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم.

ودعا الى ضغط امريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف كل الانتهاكات والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي يقوم الاحتلال باقتطاعها بشكل غير شرعي وغير قانوني سواء بدل رواتب الشهداء والأسرى أو ضريبة المغادرة التي يدفعها الفلسطيني عند سفره.

وشدد أشتية على ان “الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع وماضون قدما في النضال الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني في وجه الإجراءات الإسرائيلية”.

المصدر
كونا
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12 يناير، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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