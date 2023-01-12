“الصفقة” يعرض على نتفليكس يوم 8 فبراير 2023

يتناول المسلسل العربي الجديد قصة رائدتي الأعمال “فريدة” و”منيرة” وهما تدخلان في معترك سوق الكويت للأوراق المالية التنافسي الذي يُسيطر عليه الرجال فيما تشقّان طريقهما نحو القمة. يُحيي المسلسل ألق حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وبريقها، وذلك إبان ازدهار سوق الأوراق المالية ورواج آخر صيحات الموضة وتألقها أكثر من قبل.

المسلسل من فكرة وتأليف “نادية أحمد” و”آن سوبيل” و”آدم سوبيل”، وهو من وحي أحداث حقيقية تتمحور فصولها غير المروية مسبقًا حول المرأة، وسيُعرض على الشاشات للجماهير في جميع أنحاء العالم. يضم المسلسل كوكبة من ألمع نجوم الكويت والخليج، منهم “روان مهدي” و”منى حسين” و”محمد منصور” و”فيصل العميري” و”حسين المهدي”.

مسلسل الصفقة

تقول “نادية أحمد”: “يعدّ مسلسل “الصفقة” بمثابة رسالة حب أهديها إلى جميع النساء اللاتي ترعرعت بينهنّ في الكويت؛ النساء المتمكنات والرائدات في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المالي، واللاتي كافحنَ للمطالبة بحقوقهنّ ونجحنَ في الانضمام لقطاع الأعمال وشققنَ طرقًا جديدة للأجيال القادمة. أقدم في العمل جميع تلك القصص الملهمة متمثلة في شخصيتيّ “فريدة” و”منيرة” بصورة جديدة وشيّقة.”

مسلسل الصفقة

وتضيف “آن” و”آدم سوبيل” قائلين: “يجسد مسلسل “الصفقة” سنوات من التعاون والعمل الجاد من دراسة وبحث أجريناهما عن حقبة الثمانينيات لتقديم تلك الفترة الزمنية العريقة بكامل تفاصيلها الأصيلة. ويعدّ المسلسل، عبر المقابلات التي أجريناها مع المؤرخين والأشخاص الذين عايشوا تلك التجارب، رحلة إبداعية مذهلة، ولا يسعنا أن نخفي حماسنا الكبير لعرض المسلسل على منصة نتفليكس”.

مسلسل “الصفقة” من إنتاج “عبد الله بوشهري” وإخراج “جاسم المهنا” و”كريم الشناوي”، وسيكون متاحًا للعرض على نتفليكس في 190 دولة في 8 فبراير 2023.

مسلسل الصفقة