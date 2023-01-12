الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف

أمين “مجلس التعاون” يدين التفجير في العاصمة الأفغانية كابول

12 يناير، 2023
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية الافغانية امس وأدى إلى سقوط 20 قتيلا على الاقل وعدد من الجرحى.

وشدد الحجرف في بيان اليوم الخميس على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح أمس الأربعاء عندما فجر انتحاري نفسه أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية الواقعة داخل المنطقة شديدة التحصين في العاصمة كابول.

المصدر
كونا
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12 يناير، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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