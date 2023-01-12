صورة أرشيفية

السلطات التركية تلقي القبض على 7 مشتبه بانتمائهم لـ “داعش”

12 يناير، 2023
0 8 أقل من دقيقة

ألقت السلطات التركية، اليوم الخميس، القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي في عدة ولايات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الاناضول” التركية.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية متزامنة، انطلاقا من ولاية شانلي أورفة، في ولايات ديار بكر وماردين وأفيون قره حصار وأنقرة وبورصة وأضنة، بحسب بيان صادر عن قيادة الدرك في شانلي أورفة.

وأسفرت العملية عن القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش كان مسؤولا عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

المصدر
د ب أ
الوسوم
12 يناير، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الإدارة الأمريكية بوضع حد لإجراءات الاحتلال الأحادية

12 يناير، 2023

أمين “مجلس التعاون” يدين التفجير في العاصمة الأفغانية كابول

12 يناير، 2023

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

12 يناير، 2023

إصابة 4 عسكريين لبنانيين بنيران تجار مخدرات في بيروت

12 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى