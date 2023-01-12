قوة الإطفاء العام

قوة الإطفاء: البدء في ايداع مبالغ الصفوف الأمامية في حسابات مستحقيها

12 يناير، 2023
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صرح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي بإسم قوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم بان القوة بدأت اليوم في عمليات ايداع مبالغ مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات مستحقيها.

وقد اصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية وذلك بناء على ما جاء في قرار الصرف لحصول كل مستحق على حقه ، وعلى من يرغب في تقديم تظلم مراجعة رئيس لجنة تظلمات الصفوف الأمامية في قطاع الشئون المالية والادارية بمبنى رئاسة قوة الإطفاء العام في منطقة عبد الله المبارك (غرب مشرف).

المصدر
قوة الإطفاء
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12 يناير، 2023
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