د. احمد الشطي: البحث العلمي والتطوير اساسيان في استدامة تقديم نظام الرعاية الصحية

قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدكتور احمد الشطي إن البحث العلمي والتطوير اساسيان في استدامة تقديم نظام الرعاية الصحية خصوصا في مجال التحسين الاكلينيكي وضمان الجودة والاعتماد والتميز المعترف به وتدريب المراكز الطبية والممارسة القائمة على الأدلة.

واوضح الدكتور الشطي خلال افتتاح الملتقي العلمي الثاني (خطوة واحدة في اتجاه التميز) الذي تنظمه لجنة البحث العلمي والتطوير مستشفى العدان اليوم الخميس ان الملتقى شهد مشاركة كبيرة فاقت ال300 طبيب وفني من المهتمين بالبحث العلمي وهو مؤشر على الاهتمام بالبحث العلمي.

ولفت إلى ان الملتقى يضم ثلاث جلسات تستعرض كل جلسة نحو خمس أوراق عمل تسلط الضوء على البحث العلمي وتشجيع ثقافة البحث العلمي بهدف اكساب الحضور مهارة التفكير والتخطيط وتوفير منصة توفر كل ما يخص البحث العلمي.

وقال الشطي وهو عضو في لجنة البحث العلمي والتطوير انه خلال جائحة كورونا تم تقييم أداء المستشفى ومراكز الرعاية الصحية الأولية فيما يتعلق بخطط عمل الطوارئ وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأشار الى ان المستشفى حقق العديد من الانجازات خلال تلك الفترة منها أول عملية زراعة قلب بشري وأول عملية زرع كبد من قبل فريق جراحي وطني.

ونوه بحصول المستشفى على الميدالية الذهبية العالمية الخاصة بمضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة صناعية فضلا عن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بمجال الصحة والتي تغطي المراجعين من حيث حجز المواعيد وحفظ الملفات الإلكترونية وإعادة صرف الأدوية.

بدورها قالت رئيسة قسم الأشعة ورئيسة لجنة البحث والتطوير في مستشفى العدان الدكتورة لطيفة الكندري في تصريح صحفي إن الملتقى العلمي الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شارك فيه نخبة من الأطباء المتميزين في البحث العلمي.

وأوضحت الكندري انه يأتي تحت مظلة الاستراتيجيات والتخطيط للجنة البحث العلمي للنهوض بالمستوى العلمي للأطباء وتطوير مستوى الطب الاكلينيكي لجعل مستشفى العدان من المراكز الصحية المتميزة في تقديم الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية.

ونوهت بدور اللجنة في التدريب والتطوير لأداء الأطباء وفق أحدث المستجدات العلمية وتطوير القدرات ورفع مستوى الأداء المهني والبحث العلمي.

من جانبه قال نائب رئيس لجنة البحث والتطوير في مستشفى العدان الدكتور مايكل معصومي في تصريح مماثل إن الرعاية الصحية عالية الجودة هي احدى الركائز السبع التي تشكل الأساس لخطة التنمية الخاصة برؤية الكويت 2035 التي تعد القوة الدافعة وراء جهود التنمية التي وضعتها الحكومة.

ولفت معصومي إلى أن تشجيع ثقافة البحث العلمي الإيجابي في مؤسسات الصحة والرعاية الطبية أمر مهم لمنح المرضى فرصة أكبر للعلاج من خلال الأبحاث الإكلينيكية وتحسين الرعاية الصحية للمرضى وزيادة خيارات العلاج.

وأشار إلى أن المستشفيات النشطة والفعالة في مجال الأبحاث الإكلينيكية تحقق نتائج رعاية صحية أفضل للمرضى لافتا إلى أن الاستجابة لجائحة كورونا أظهرت الصلة الواضحة بين البحث العلمي والنتائج الأفضل للرعاية الصحية للأفراد ووزارة الصحة في الكويت.

وأكد ان زيادة تكامل البحث العلمي والرعاية الصحية هي مفتاح المستقبل وأفضل طريقة لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

ولفت الى انه في السنوات الثلاث الماضية تمكن الباحثون في مستشفى العدان من نشر أكثر من 75 مقالة بحثية تعاونية و19 مقالة تحريرية في مجلات دولية معتمدة تمت مراجعتها مسبقا والتي تعكس إنجازا بارزا لتعزيز البحث العلمي والتطوير.