“الارصاد الجوية”: طقس معتدل إلى مائل للبرودة وفرصة لامطار خفيفة مساء يوم الجمعة

“الارصاد الجوية”: طقس معتدل إلى مائل للبرودة وفرصة لامطار خفيفة مساء يوم الجمعة

توقعت الارصاد الجوية الكويتية أن الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع معتدل إلى مائل للبرودة نهارا و مائل للبرودة إلى بارد ليلا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وفرص لتشكل الضباب ليلا وفرصة لامطار خفيفة ومتوقفة مساء يوم الجمعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد تتاثر بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجيا ويسمح لتقدم منخفض جوي قادم من الجنوب الغربي يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص لأمطار خفيفة متفرقة مساء الجمعة ونهار السبت قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وتوقع القراوي ان يكون طقس نهار اليوم مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 و32 كيلومترا في الساعة.

وذكر ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 16 و 18 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

واشار إلى ان الطقس ليلا بارد والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة مابين 08 و 20 كيلومترا في الساعة مع فرصة تشكل الضباب على بعض المناطق.

وبين ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (05 و07 درجات مئوية والبحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

واضاف ان طقس نهار يوم الجمعة مائل للبرودة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و 28 كيلومترا في الساعة.

وذكر ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه 1 و 3 أقدام.

ولفت إلى ان الطقس ليلا بارد وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و 30 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة وتشكل الضباب على بعض المناطق.

وذكر ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 08 و 10 درجات مئوية و البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع لطقس نهار يوم السبت ان يكون معتدلا و غائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و38 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية.

وذكر ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

واشار إلى ان الطقس ليلا بارد وغائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 08 و32 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية وتشكل الضباب على بعض المناطق.

واضاف ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.