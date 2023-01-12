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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

12 يناير، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم (قلنديا) شمال مدينة (القدس).

وقالت الوزارة في بيان ان سمير اصلان (41 عاما) استشهد بعد اصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على المخيم.

وذكر مصدر محلي في المخيم ان اصلان استشهد اثناء محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في المخيم والتي احتجزت جثمان الاب وهو ينزف ومنعت الأهالي وسيارات الإسعاف من اسعافه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (قلنديا) صباح اليوم ودهمت عددا من المنازل واعتقلت 15 شابا بينهم نجل الشهيد.

يذكر ان سمير اصلان هو الشهيد الثالث في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة اذ استشهد مساء أمس الاربعاء الشابان احمد أبوجنيد من مخيم (بلاطة) وسند سمامرة من محافظة (الخليل) ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الى سبعة.

المصدر
كونا
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12 يناير، 2023
0 12 دقيقة واحدة

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