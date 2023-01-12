“الداخلية”: 600 مخالفة مرورية وضبط عدد 8 مركبات مطلوبة وإغلاق ورشة لبيع وتصنيع ماسورة العوادم ومحلقاتها

إنطلاقاً من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح والتي تؤكد على ضرورة تنفيذ حملات أمنية ومرورية للتصدي لكافة الظواهر السلبية والمخالفات المرورية وضبط المركبات المخالفة لقوانين المرور من حيث تغيير لون المركبة او شكلها الجوهري أو التظليل والملصقات المخالفة للقانون و تطبيق شروط الأمن و المتانة.

وفي هذا الإطار نفذت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الشؤون الفنية حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأمن الجنائي ممثل بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والوزارات والجهات الحكومية المعنية وزارتي التجارة والكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، إستهدفت الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ الصناعية لضبط المخالفين.

واسفرت الحملة عن الآتي: تحرير عدد (600) مخالفة مرورية وعدد (8) مركبات مطلوبة، منها (7) حجز قضائي (1) سرقة، وتم إحالة المخالفين الى قطاع شؤون الأمن العام – مخفر الشويخ الصناعية – كما حررت وزارة التجارة عدد (58) محضر مخالفات لكراج وورشة وفق المادة 2014/216 وتحرير محاضر ضبط واغلاق فوري لورشة لبيع وتصنيع ماسورة العوادم ومحلقاتها التي تسبب اصدار اصوات مزعجة وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 والذي ينص في مادته الثانية على (يحظر إستيراد وتصنيع وبيع او تركيب أنظمة العوادم الرياضية وملحقاتها وجميع أنواعه ) ويستثني من الحظر الهيئات الرياضية المتخصصة بالرياضات ووكلاء السيارات المعتمدين ووكلاء قطع الغيار المرخص لهم ببيعها الحاصلين على وكالة عادم السيارات بعد موافقة الادارة العامة للمرور.

وتؤكد الادارة العامة للمرور على إستمرار حملاتها على كافة ربوع البلاد لضبط المخالفين لقانون المرور والقرارات الوزارية التي تجرم التلوث السمعي وازعاج المجتمع خاصة ماسورة العادم.