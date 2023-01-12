“نزع الملكية”: 3.5 مليون دينار قيمة المعاملات المنجزة في 2022

قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية إن إجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها العام الماضي بلغت نحو 3.5 مليون دينار كويتي (نحو 11.4 مليون دولار أمريكي).

وأضافت الإدارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) التي استخرجت بناء على طلب الجهات الحكومية والأفراد بلغ 8012 شهادة في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة عبر الربط الآلي مع بنك الائتمان والشركة الكويتية لنفط الخليج 13786 شهادة.

وذكرت أن إجمالي المعاملات الواردة والصادرة خلال العام المذكور بلغ 24963 معاملة مشيرة إلى أن لجنة نزع الملكية عقدت اجتماعا واحدا لنظر ثلاث معاملات في حين عقدت لجنة التثمين اجتماعا واحدا نظرت خلاله في معاملة واحدة بينما عقدت لجنة الاعتراضات اجتماعين نظرت خلالهما في ثلاث معاملات.

وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.