الجيش اللبناني

إصابة 4 عسكريين لبنانيين بنيران تجار مخدرات في بيروت

12 يناير، 2023
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أعلن الجيش اللبناني ، اليوم الخميس ، إصابة أربعة عسكرييين خلال تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين بتجارة المخدرات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش اللبناني ، في بيان عبر حسابه على ” تويتر” اليوم ، إن ” قوة من الجيش نفذت عمليات دهم في حي الجورة- برج البراجنة في الضاحية الجنوبية وأوقفت سبعة أشخاص بينهم أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة”.

 وأضاف البيان ” حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه أربع إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابة اثنين من الموقوفين”.

وتقوم القوى الأمنية اللبنانية بمكافحة المخدرات وتجارتها في لبنان، ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

المصدر
د ب أ
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12 يناير، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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