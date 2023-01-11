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كأس إيطاليا: تورينو المنقوص يصعق ميلان ويقصيه من ثمن النهائي

12 يناير، 2023
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ودّع نادي ميلان منافسات كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارة قاتلة أمام ضيفه تورينو المنقوص في الشوط الإضافي الثاني 1-صفر على ملعب سان سيرو، في الدور ثمن النهائي الأربعاء.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، وكانوا على وشك افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة وسط تراجع تورينو ومحاولات هجومية خجولة.

غير أن النجاعة الهجومية شهدت عقماً في التسجيل على مدار الشوطين، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وتكرّر سيناريو الشوط الأول في الثاني منه، غير أن تورينو مني هذه المرة بضربة قاسية مع طرد مدافعه العاجي كوفي دجيجي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 70.

لكن بعشرة لاعبين، بقي تورينو صامداً أمام ميلان وجرّه إلى شوطين إضافيين.

وبهجمات باهتة لم تثمر شيئاً في الشوط الإضافي الأول، جاءت الصفعة من تورينو في في الدقيقة 114 عندما سجل الفرنسي ميشال نداري أدوبو هدف الفوز للضيوف، ليعبروا إلى ربع النهائي.

وسيقابل تورينو في ربع النهائي سمبدوريا أو فيورنتينا اللذين يلتقيان الخميس.

المصدر
وكالات
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12 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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