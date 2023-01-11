كأس الرابطة الانكليزية: ساوثمبتون يقصي مانشستر سيتي من ربع النهائي

حقق ساوثمبتون مفاجأة مدوية الاربعاء بإقصائه مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 2-0 على ملعب “سانت ميري”.

وسجل الفرنسي سيكو مارا (23) والمالي موسى دجينيبكو بتسديدة رائعة (28) هدفي الضيوف في مباراة لم يسدد فيها سيتي أي كرة على المرمى.

وأنهى بذلك ساوثمبتون آمال سيتي برباعية ممكنة في الموسم، إذ لا يزال بطل إنكلترا ينافس على لقب الدوري ويتخلف عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط.

كما تأهل الاربعاء نوتنغهام فوريست بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على ضيفه ولفرهامبتون بعد نهاية الوقت الاصلي 1-1، بهدفي العاجي ويلي بولي لأصحاب الارض(18) والمكسيكي راوول خيمينيس للضيوف (64).

وأكمل ساوثمبتون ونوتنغهام المربع الذهبي بعد أن لحقا بمانشستر يونايتد ونيوكاسل اللذين تأهلا الثلاثاء.

ودخل سيتي الى المباراة بعد فوزين تواليًا على تشلسي، أولهما في الدوري 1-0 منتصف الاسبوع الماضي والثاني برباعية نظيفة في أواخره ليعبر الى الدور الرابع من كأس إنكلترا.

وفي حين يريح المدربون لاعبيهم الاساسيين في منافسات كأس الرابطة، ينتظر سيتي أيضًا اختبار مرتقب أمام يونايتد، غريمه المنتفض مؤخرًا، خارج أرضه في ديربي مانشستر في الدوري السبت، فأبقى الاسباني بيب غوارديولا على دكة البدلاء كل من الهداف النروجي إرلينغ هالاند وصانع الالعاب كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا والجزائري رياض محرز.

وسجل ساوثمبتون الهدف الاول عندما اقتنص البرازيلي ليانكو الكرة من وسط الملعب وانطلق على الجهة اليمنى، قبل أن يرفع عرضية تابعها مارا منخفضة على الطائر جميلة في أسفل الزاوية الى يسار الحارس الالماني ستيفان أورتيغا (23).

وضاعف فريق “القديسين” تقدمه بهدف رائع عندما لاحظ دجينيبو تقدم الحارس عن مرماه، فسدد كرة مقوّسة من قرابة 25 مترًا في منتصف الشباك (28).

زج غوارديولا مع انطلاق الشوط الثاني بدي بروين، والمدافعين الهولندي نايثن أكيه والسويسري مانويل أكانجي (46)، قبل أن يدخل هالاند بدلا من جاك غريليش بعد 10 دقائق (56).

كما دفع لاحقًا بالاسباني رودري، لكن ذلك لم يفلح لسيتي الذي توج بلقب هذه المسابقة 8 مرات، بينها أربع تواليًا بين 2018 و2021.