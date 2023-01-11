تنظيم داعش يتبنى التفجير الانتحاري في كابول

تبنّى تنظيم داعش الأربعاء عبر وكالته الدعائيّة “أعماق”، التفجير الانتحاري الذي وقع قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأفادت الوكالة عبر تطبيق تلغرام أن مقاتلًا في التنظيم “استطاع الوصول إلى مقر خارجية طالبان وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطّيه كافة الحواجز والإجراءات الأمنية”.

وأضافت أنه “فجّر حزامًا ناسفًا يرتديه وسط تجمّع لموظفي وحراس المقر والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة خروجهم من المقر”، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم “دبلوماسيون”.