معرض التصميم الهندسي الـ43 بجامعة الكويت يختتم فعالياته ويعلن أسماء الفائزين بالجوائز

اختتمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة بمركز التدريب الهندسي والخريجين اليوم الاربعاء معرض التصميم الهندسي الـ43 في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية بالإعلان عن اسماء الفائزين بالجوائز.

وقال مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين الدكتور دعيج الركيبي في تصريح للصحفيين على هامش الختام إن هذا التميز بالمشاريع هو أحد الاستراتيجيات التي تنتهجها جامعة الكويت لتشجيع وتحفيز منتسبيها وخريجيها على تقديم ابحاث وابتكارات متميزة.

وهنأ الركيبي جميع المهندسين الفائزين بالجوائز متقدما بالشكر الجزيل لجميع الجهات الراعية والداعمة للمعرض ولجميع الإدارات ومراكز العمل بالجامعة والتي عملت كفريق واحد لإنجاح هذا المعرض.

وشهد الحفل الختامي إعلان وتكريم المشاريع الفائزة من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفاز من قسم الهندسةالكيميائية مشروع Waste to Wealth بالمركز الأول تلاه في المركز الثاني مشروع Solar Energy to Fuel والمركز الثالث مشروع Clean to green.

ومن قسم الهندسة المدنية حصل على المركز الأول مشروع Reef balls والمركز الثاني كان لمشروع Umm AL Aish Aquifer اما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع AL Ghazali Treatment Unit.

وفاز من قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بالمركز الأول مشروع Outpatient Department in Shaikha Badreya al Sabah والمركز الثاني مشروع ABYAT فيما حصل على المركز الثالث مشروع Alsharhan Industries.

وحاز في قسم الهندسة الميكانيكية على المركز الأول مشروع Paper Recycler والمركز الثاني كان من نصيب المشروع Easylift والمركز الثالث لمشروع Dates Harvesting Device.

وفي قسم هندسة الكمبيوتر حصل على المركز الأول مشروع Rentlee وكان المركز الثاني من نصيب مشروع iTerpeter والثالث لمشروع CareSignal وفي قسم الهندسة الكهربائية حصل على المركز الأول مشروع Sewage Network Management System والثاني مشروع Low cost Automated 3D Scanner Platform with Application to Cultural Artefact Modeling اما المركز الثالث فكان لمشروع GLOVE-D.

وحصل في قسم هندسة البترول على المركز الأول مشروع Optimization of Recovery in Naturally Fractured Reservoir by Water Flooding والثاني مشروع Design and Optimisation of Direct Line Polymer Flooding Operation In heavy Oil Reservoir والثالث مشروع Design and Optimization of nine spot Well Pattern Polymer Flooding Operation in Heavy Oil Resevoir.

كما تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز المقدمة من جائزة (زين للابتكار والتميز) المقدمة من شركة زين للاتصالات حيث حصل على المركز الأول مشروع قسم الهندسة المدنية بعنوان 3d printed Concrete for Environmental Aerificial Coral Reef Design وحصل على المركز الثاني من قسم الهندسة المدنية مشروع Natural Hazard Solution Sabah Al Ahmed City اما المركز الثالث فكان من قسم الهندسة الميكانيكية لمشروع Marine Rescue Device.

أما جائزة البناء والطاقة والصناعة المقدمة من جمعية المهندسين الكويتية فحصل على المركز الأول مشروع Microclimate Change والثاني مشروع Al Dama Academy والثالث مشروع Cooking Oil to Biodiesel.

وحصل على جائزة الاستدامة البيئية المقدمة من بيت التمويل الكويتي بالمركز الأول مشروع Eco- freeze Production of an Ecological Referent والثاني مشروع Waste to Wealth والثالث مشروع Artificial Reefs for the Mitigation of the Erosion of Qaruh Island.

أما جائزة التكنولوجيا والعلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي المقدمة من شركة بوينغ فقد حاز على المركز الأول مشروع iTerpeter والثاني مشروع Smart Building والثالث كان من نصيب مشروع Glove-D.

وحصل على جائزة البنية التحتية وأساليب المواصلات المقدمة من شركة إنشاء القابضة بالمركز الأول مشروع culvert design والثاني Managing and Improving Traffic Flow at Sabah AL Salem School Zone والمركز الثالث لمشروع 2035 New Kuwait Railroad Project.

أما جائزة الأولوية الوطنية المقدمة من الخطوط الجوية الكويتية فقد حاز على المركز الأول مشروع Deaf Bracelet والثاني MAN from LPG والمركز الثالث كان من نصيب مشروع Smart Medical Assistant.

يذكر أن معرض التصميم الهندسي ينظمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعةالكويت في نهاية كل فصل دراسي ويهدف إلى قياس قدرة المهندس على العمل وقياس إمكانية تجاوبه مع سوق العمل ويساعد المهندس على اكتشاف ما هو جديد أو تحقيق تقدم علمي في تخصصه.

ويبرز المعرض قدرات ومهارات المهندس الخريج ويسهم في ظهور مشاريع متميزة ذات كفاءات عالية للوصول إلى براءةالاختراع.

ويوفر المعرض بيئة محفزة لثقافة الإبداع وتطبيق الحلول التكنولوجية في الحياة العملية بطريقة سهلة وممتعة وكذلك يمكن من توظيف طاقات مهندسي المستقبل والاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم كما يحفز الطالب على البحث عن المعلومة العلمية التي تفيد المشروع وتنمية التعاونوالمناقشة العلمية بين أعضاء الفريق الجماعي. وكانت جامعة الكويت افتتحت يوم الاثنين الماضي معرض التصميم الهندسي الـ43 بمشاركة 78 مشروعا هندسيا مبتكرا في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

المشروع الفائز بالمركز الاول من قسم الهندسة المدنية

عدد من الطالبات الفائزات بجائزة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

جانب من حفل ختام معرض التصميم الهندسي الـ43