زيلينكسي يؤكد أن القتال مستمرّ في سوليدار الأوكرانية وأن جبهة دونيتسك “صامدة”

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الأربعاء أن القتال مستمرّ في مدينة سوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا والتي سبق أن قالت مجموعة فاغنر الروسية إنها سيطرت عليها، مؤكّدًا أن جبهة دونيتسك “صامدة”.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إن “الدولة الإرهابية ومروّجي الدعاية لها يحاولون الادعاء” بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن “القتال مستمرّ”. وأشار إلى أن جبهة دونيتسك “صامدة ونفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني بدون أي انقطاع ولا ليوم واحد”.