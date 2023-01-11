الجنرال فاليري غيراسيموف

تعيين الجنرال فاليري غيراسيموف قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

11 يناير، 2023
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استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا الأربعاء، وعيّنت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة، وفق أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت الوزارة في بيان أنّ فاليري غيراسيموف عُيّن “قائداً لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر. وأشارت الوزارة إلى أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين انجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش.

المصدر
وكالات
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11 يناير، 2023
0 26 أقل من دقيقة

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