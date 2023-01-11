الكويتي الدبوس يحصد المركز الأول في نخبة النخبة للون “الصفر” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية

الكويتي الدبوس يحصد المركز الأول في نخبة النخبة للون “الصفر” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية

حقق الكويتي دبوس الدبوس المركز الأول في مسابقة (نخبة النخبة) للون (الصفر) في مهرجان الملك عبدالعزيز للابل بنسخته السابعة فيما حل الكويتي حمود دبوس الدبوس وصيفا بالمسابقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاربعاء ان مسابقة (نخبة النخبة) تعتمد على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس.

وقالت الوكالة ان المسابقة تعد من أقوى المنافسات ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف فقط الذي سينال كأس الوصافة ومبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).

وانطلقت النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في الاول من ديسمبر الماضي في (الصياهد الجنوبية) شمال العاصمة السعودية (الرياض) تحت شعار (همة طويق).