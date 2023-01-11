الأرجنتيني خافيير باستوري

الأرجنتيني باستوري ينضم إلى صفوف نادي قطر

11 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلن نادي قطر القطري الاربعاء تعاقده مع صانع اللعب المخضرم الأرجنتيني خافيير باستوري، قادماً من التشي الإسباني.

ونشر النادي في حسابه الرسمي صورا لتوقيع اللاعب الدولي السابق البالغ 33 عاماً مع قميصه الذي يحمل الرقم 7، دون ان يوضح مدة وتفاصيل العقد.

وكان باستوري ودّع ناديه الإسباني الأحد بعد سنتين في صفوفه، قادما من روما الإيطالي الذي تعاقد معه في 2018، فيما عانى متاعب جسدية في الفترتين.

وبعد انتقاله من باليرمو الإيطالي في 2011، برز باستوري مع باريس سان جرمان الفرنسي، المملوك قطرياً، بين 2011 و2018، عندما تركه مقراً انه لم يعد يملك المستوى المناسب لمواجهة تحديات النادي.

ويملك باستوري، صاحب 29 مباراة دولية، في رصيده العديد من الألقاب في فرنسا بينها الدوري خمس مرات مع سان جرمان.

ويحتل نادي قطر المركز السابع راهناً من أصل 12 في ترتيب الدوري القطري لكرة القدم، بعد فوزه ثلاث مرات في سبع مباريات.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
11 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت

11 يناير، 2023

هيئة الرياضة: جاهزية تامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة

11 يناير، 2023

البحرين تفوز على قطر ضمن مباريات “خليجي زين 25” لكرة القدم

10 يناير، 2023

الكويت تحقق فوزا “ثمينا” على الامارات بهدف دون رد في “خليجي زين 25” لكرة القدم

10 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى