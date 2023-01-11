أفغانستان

أكثر من 20 قتيلا وجريحا بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

11 يناير، 2023
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أسفر انفجار قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا.

وقال المتحدث باسم حركة “طالبان” أحمد الله متكي، إن انتحاريا حاول دخول مبنى وزارة الخارجية الأفغانية، وأثناء إيقافه من طرف الحراس وعدم السماح له بالمرور، قرر تفجير نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار نفذه انتحاري عند مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في كابول.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شهود عيان أن الانفجار خلف ما لا يقل عن 20 بين قتيل وجريح.

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم الانتحاري.

المصدر
وكالات
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11 يناير، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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