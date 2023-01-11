جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

11 يناير، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب احمد أبو جنيد 21 عاما الذي اصيب اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في اثناء اقتحامها مخيم بلاطة الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان ان أبو جنيد استشهد من جراء اصابته برصاصة من النوع الحي في الرأس ونقل على أثرها الى مستشفى (رفيديا) بجروح بالغة الخطورة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في المخيم الواقع في شرق مدينة نابلس وقامت بتفتيشه بدعوى وجود أحد “المطلوبين” بداخله وانسحبت بعد العبث بمحتوياته.

وباستشهاد أبو جنيد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى خمسة شهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

المصدر
كونا
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11 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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