الشيخ فيصل النواف: التمارين الميدانية تحاكي الواقع وتكسب المنتسبين المهارات اللازمة لإدارة الأزمات

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء أهمية التمارين الميدانية في محاكاة الواقع وإكساب المنتسبين المهارات اللازمة لإدارة الأزمات والعمل كفريق واحد.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس على هامش زيارة الشيخ فيصل النواف إلى معسكر الصمود للاطلاع على التجهيزات الجارية لتنفيذ تمرين (أسد الجزيرة 5) الذي يعتبر أحد أكبر التمارين القتالية على مستوى الوحدات المقاتلة والمساندة في الحرس الوطني للاطمئنان على جاهزية القوات وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأكد الشيخ فيصل النواف استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية لدى قوات الحرس الوطني ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد في حماية مقدرات البلاد مشيدا بجهود القائمين على التجهيز للتمرين وتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأضاف أن الحرس منذ انطلاق مسيرته يقوم بتسخير كافة الامكانيات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري في كل المجالات باعتباره ركيزة التطور وضمان النجاح في حفظ أمن الوطن وحماية مقدراته في ظل قيادته الرشيدة.

وذكر البيان أن نائب رئيس الحرس الوطني قام كذلك بزيارة إلى وحدة موسيقى الحرس الوطني واستمع إلى ايجاز عن موسيقى الحرس منذ تأسيسها وما شهدته من تطور وأهم المشاركات التي تقوم بها داخل وخارج الكويت.

وأضاف أنه استمع أيضا إلى إحدى الفقرات التدريبية من عزف منتسبي موسيقى الحرس الوطني مشيدا بالأداء المتميز والمستوى الراقي داعيا إلى الاستفادة من الآلات والمعدات المتطورة التي تواكب أفضل الآلات الموسيقية المستخدمة في المؤسسات العسكرية المرموقة ما يضمن تميز موسيقى الحرس ومشاركاتها في المناسبات المختلفة وما تقوم به من رفع الروح المعنوية للمنتسبين خلال العروض العسكرية.

وأوضح أن الشيخ فيصل النواف نائب وجه خلال الزيارة ببذل الجهود لصقل خبرات ومهارات المنتسبين في الحرس الوطني.