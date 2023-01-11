أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) احالة قيادي سابق في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وآخر للنيابة العامة بتهمة ارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.

وأكدت نزاهة مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت (نزاهة) دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد والتزامها في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.