الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

“نزاهة”: احالة قيادي سابق في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وآخر للنيابة العامة

11 يناير، 2023
0 16 أقل من دقيقة

أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) احالة قيادي سابق في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وآخر للنيابة العامة بتهمة ارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.

وأكدت نزاهة مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت (نزاهة) دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد والتزامها في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

المصدر
نزاهة
الوسوم
11 يناير، 2023
0 16 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الشيخ فيصل النواف: التمارين الميدانية تحاكي الواقع وتكسب المنتسبين المهارات اللازمة لإدارة الأزمات

11 يناير، 2023

“الداخلية”: الإفراج الفوري عن المركبات المحجوزة بعد دفع المخالفات المستحقة

11 يناير، 2023

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا

11 يناير، 2023

وزارة الدفاع: بدء عملية ايداع مبالغ مكافأة الصفوف الامامية في حسابات مستحقيها من العسكريين

11 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى