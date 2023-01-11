خالد العتيبي: انسحاب الحكومة مؤشر لعدم قدرتها على حل القضايا المعيشية للمواطنين وملفات الإصلاح السياسي

أكد النائب خالد العتيبي أن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة أمس وعدم حضورها جلسة اليوم قد زاد الأمور تعقيدا وأعطى مؤشراً بأنها غير قادرة على حل الملفات التي يطالب بها النواب سواء المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين أو الإصلاح السياسي في الكويت.

وقال العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من أبجديات العمل السياسي القبول بالمناقشة وسماع الرأي والرأي الآخر للخروج بتفاوض أو حلول .

وشدد على أن الحكومة إذا كانت تريد التعاون مع المجلس فيفترض أن تكون حريصة على حضور الجلسات وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح وإبداء الرأي، مشيرا إلى وجود قضايا كثيرة قادمة وتحتاج إلى مناقشة ومواجهة .

وبين أن الحكومة تمتلك خيارات كثيرة للتعامل مع قانون القروض وحتى لو تم إقراره يمكنها رده لاحقا، معتبرا أن عدم حضور الحكومة الجلسات هزيمة وسيئة تسجل على الحكومة.

ولفت العتيبي إلى تضارب تصريحات وزير المالية الذي أوضح مرة أن قيمة القروض ١٤.٦ مليار دينار وفي تصريح آخر قال إنها ١٤.٧ مليار دينار ، مبينا أنه لو ذكرت البيانات الصحيحة والشرائح المستفيدة من القانون فسيتضح أن أكثر من ٧٥ ٪؜ من هؤلاء تجار عقار لا يصح أن تسقط عنهم القروض.

واعتبر أن هروب الحكومة دليل على أنها لا تمتلك المعلومات الكافية عن القروض أو أنها ضللت المجلس والشعب الكويتي بأرقام غير حقيقية لتعطيل هذا الملف.

وقال العتيبي إن قضية القروض أولوية لدى الشعب والنواب وتحتاج إلى مناقشة وبحث وإقرار لأن معاناة المواطنين وتحسين حالتهم المعيشية من أولويات أعضاء مجلس الأمة.

وأكد أنه مهما كانت خيارات الحكومة سواء بالاستقالة أو بالاستمرار فإن النواب مستمرون في مطالباتهم وجدول الأولويات الذي وضعوه سواء لقضايا تحسين معيشة المواطنين أو لقضايا الإصلاح السياسي.

ورأى أنه في حال استقالة الحكومة فإن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة لتشكيل حكومة إنقاذ تنتشل البلد من الحالة المتردية التي وصلت إليها، مبينا أن الحكومة الحالية ضعيفة ولا تمتلك قرارا ولا توجد رؤية لدى أغلب الوزراء فيها.

ودعا إلى اختيار وزراء أكفاء يستطيعون على الأقل التفاوض ولديهم رؤى يمكن مناقشتها، لافتا إلى أن النواب يقومون بدورهم وكذلك اللجان البرلمانية.

ودلل على ذلك بأنه منذ بداية دور الانعقاد إلى اليوم لم يلغ اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال النصاب وهذه سابقة برلمانية.

وقال العتيبي إن خيار حل مجلس الأمة هو حق لسمو أمير البلاد وسموه يفعل ما يراه مناسبا، مؤكدا أن النواب لن يتراجعوا عن أي مطلب شعبي أو أي مطلب من شأنه الدفع بالإصلاحات السياسية.