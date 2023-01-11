بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.19 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.19 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 19ر2 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7228 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر167 مليون سهم عبر 10143 صفقة نقدية بقيمة 4ر45 مليون دينار (نحو 137 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر59 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5612 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة من خلال تداول 9ر89 مليون سهم عبر 4348 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 5ر34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر8021 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 7ر77 مليون سهم عبر 5795 صفقة بقيمة 9ر33 مليون دينار (نحو 102 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5730 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 5ر69 مليون سهم عبر 2580 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 3ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (إس سي تي) و(مشاريع) و(الصفاة) و(أريد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كميفك) و(منشآت) و(ثريا) و(الإنماء) الأكثر انخفاضا.