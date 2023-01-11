الأركان العامة للجيش الكويتي

وزارة الدفاع: بدء عملية ايداع مبالغ مكافأة الصفوف الامامية في حسابات مستحقيها من العسكريين

11 يناير، 2023
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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري بإن الوزارة قد بدأت اليوم في عملية إيداع مبالغ مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات مستحقيها من العسكريين.

وقد أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قراراً وزارياً بتشكيل لجنة مختصة للنظر في التظلمات الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين وذلك حرصاً من معاليه على حصول كل مستحقٍ من الضباط والضباط صف والأفراد لحقه في هذه المكافأة.

وسوف تبدأ اللجنة المختصة في مباشرة أعمالها اعتباراً من الأسبوع القادم، ويمكن التقدم بطلب التظلم من خلال موقع (سهل الحكومي / وزارة الدفاع/ تظلمات الصفوف الأمامية) أو من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان العامة للجيش ( kuwaitarmy.gov.kw – إدارة خدمة المواطن – تظلمات الصفوف الأمامية) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة للنظر فيها من قبل هذه اللجنة.

المصدر
وزارة الدفاع
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11 يناير، 2023
0 340 دقيقة واحدة

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