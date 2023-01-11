الشرطة الفرنسية

عدة جرحى بسلاح أبيض في محطة غار دو نور الباريسية وتوقيف المهاجم

11 يناير، 2023
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أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا على ما أفادت مصادر في الشرطة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

ويجرى إحصاء الجرحى راهنا.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا “شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة”.

المصدر
أ ف ب
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11 يناير، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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