مدير شؤون الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة فهد المطيري

هيئة الرياضة: جاهزية تامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة

11 يناير، 2023
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أكدت الهيئة العامة للرياضة جاهزيتها التامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة لدورتها الجديدة (2027/2023) اللتين ستجريان غدا الخميس لانتخابات الأندية الشاملة ويوم الأحد المقبل للمتخصصة.

وقال مدير شؤون الهيئات الرياضية في الهيئة فهد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هيئة الرياضة وبكوادرها المدربة ستكون مهمتها دعم اللجان الانتخابية المشكلة من الجمعيات العمومية للاندية التي سيناط بها إدارة الانتخابات.

وأضاف المطيري أن الهيئة ستقدم الدعم اللوجستي للأندية ومساعدتها في إقامة العملية الانتخابية بسهولة ويسر ودون عوائق مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري في 4 أندية شاملة هي النصر والجهراء واليرموك ووربة فيما سيتضح الأمر بالنسبة للأندية المتخصصة غدا الخميس عقب انتهاء فترة الانسحاب.

وأضاف أنه تمت تزكية باقي مجالس إدارات الأندية بعد إغلاق باب الترشح دون منافسة مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ستبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر 12 ساعة لتبدأ بعدها عملية الفرز وإعلان النتائج.

وأكد أن الهيئة بدأت استعداداتها للاشراف على هذا الاستحقاق الانتخابي منذ أكثر من شهرين لضمان إنجاحه وظهوره بمنظر لائق مبينا أن هيئة الرياضة استعانت بممثلين من إدارة الفتوى والتشريع للمساهمة بالإشراف على الانتخابات.

ودعا مجالس إدارات الأندية الرياضية التي ستعقد بها الانتخابات إلى تجهيز المقرات الانتخابية وتسهيل الدخول للجان والخروج منها ووضع القوائم الانتخابية بأماكن واضحة لتسهيل عملية الاقتراع في ظل مشاركة كبيرة متوقعة من أعضاء الجمعيات العمومية للاندية.

المصدر
كونا
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11 يناير، 2023
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