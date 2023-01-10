الشرطة الجزائرية

مقتل قاصر برصاص الشرطة الجزائرية خلال عملية لمكافحة المخدرات

11 يناير، 2023
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أكدت الشرطة الجزائرية الثلاثاء وفاة قاصر متأثرا بإصابته بإطلاق نار خلال عملية للشرطة في إطار مكافحة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصر تابعين لها كانوا يفتشون منزلا في حي براقي بالعاصمة عندما “فوجئوا” بشبان يحاولون “عرقلة عملية تفتيش”.

وأكدت أن “عنصرا أطلق طلقة تحذيرية أصابت قاصرا” مضيفة أن الفتى نقل إلى المستشفى لكنه توفي في وقت لاحق. وكان يبلغ من العمر 16 عاما، وفق تقرير تشريح الجثمان.

وتم توقيف شرطي وفُتح تحقيق في الحادث مع “إخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية”، بحسب بيان الشرطة.

وأوقف عناصر الشرطة شخصين وضبطوا نحو ألف “حبة مهلوسة”، وسط ما يصفه المسؤولون بزيادة تعاطي المخدرات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت رئيسة وكالة مكافحة المخدرات غنية مقداش مؤخرا إن تعاطي الكوكايين ارتفع بأكثر من 200 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من 2022 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، فيما ضبطت الشرطة أكثر من 60 طنّا من القنب في الفترة نفسها.

المصدر
وكالات
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11 يناير، 2023
0 20 دقيقة واحدة

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