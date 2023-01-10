البحرين تفوز على قطر ضمن مباريات “خليجي زين 25” لكرة القدم

البحرين تفوز على قطر ضمن مباريات “خليجي زين 25” لكرة القدم

فاز المنتخب البحريني اليوم الثلاثاء على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي25) المقامة في محافظة (البصرة) العراقية وتستمر حتى الـ19 من يناير الجاري.

وشهد الشوط الاول تقدم المنتخب القطري بهدف سجله لاعبه أحمد علاء الدين بالدقيقة الـ34 برأسية متقنة في شوط ظهر بمستوى جيد من الفريقين.

ودخل المنتخب البحريني الشوط الثاني للمباراة بقوة ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ72 للمباراة عبر هدف عكسي سجله مدافع قطر محمد وعد قبل ان يحسم اللاعب البحريني عبدالله يوسف المباراة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ89 عبر ركلة جزاء.

وبانتهاء نتائج هذا اليوم تصدرت البحرين حاملة اللقب فرق المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين لتقترب من التأهل للدور نصف النهائي فيما جاءت قطر ثانية بفارق الاهداف عن الكويت حيث يملكان ثلاث نقاط في حين جاء المنتخب الاماراتي بالمركز الاخير دون رصيد من النقاط مودعا البطولة.

وتتواصل منافسات البطولة بعد غد الخميس بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الأولى حيث يلعب منتخب السعودية امام منتخب عمان في مباراة حاسمة للتأهل فيما يتواجه منتخبا العراق واليمن في لقاء سهل لأصحاب الأرض.