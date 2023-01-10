فرحة لاعبي المنتخب بتسجيل هدف

الكويت تحقق فوزا “ثمينا” على الامارات بهدف دون رد في “خليجي زين 25” لكرة القدم

10 يناير، 2023
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حقق منتخب الكويت اليوم الثلاثاء فوزا “ثمينا” على نظيره الامارات بهدف دون رد ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25).

وخطف لاعب المنتخب الوطني أحمد الظفيري هدف الفوز بالوقت بدل الضائع من المباراة عند الدقيقة 93 عبر ركلة حرة مباشرة باغتت حارس مرمى الامارات خالد عيسى.

وعوض (الازرق) خسارته بالجولة الاولى أمام قطر ليفوز بالنقاط الثلاث الاولى له في البطولة فيما بقيت الامارات دون رصيد من النقاط بالمركز الاخير بانتظار المباراة الاخرى بين البحرين وقطر التي ستلعب في وقت لاحق اليوم.

المصدر
كونا
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10 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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