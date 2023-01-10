مدير جامعة الكويت بالإنابة تجتمع مع لجنة الانتقال لمدينة صباح السالم الجامعية

اجتمعت مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي وبحضور أمين عام جامعة الـكويت بالإنابة الأستاذ الـدكـتور فـايـز الـظفيري مع لجنة الانـتقال لمـديـنة صـباح الـسالـم الـجامـعية المكونة من الجهاز الإنـشائي والتخطيط والأمـانـة الـعامـة والإدارة الـجامـعية، وذلك لمـتابعة عملية الانتقال ومــناقــشة طريــقة الاستقرار في مدينة صباح السالــم الــجامــعية للإدارات الــتي أتمت انتقالها لمـبنى الإدارة الجامعية، والـعمل على تـجهيز الإدارات الأخـرى الـتي لـم تـنتقل بـعد لـتنظيم عـملية انتقالها.

المصدر بيان صحفي