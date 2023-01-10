من الاجتماع

مدير جامعة الكويت بالإنابة تجتمع مع لجنة الانتقال لمدينة صباح السالم الجامعية

10 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

اجتمعت مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي وبحضور أمين عام جامعة الـكويت بالإنابة الأستاذ الـدكـتور فـايـز الـظفيري مع لجنة الانـتقال لمـديـنة صـباح الـسالـم الـجامـعية المكونة من الجهاز الإنـشائي والتخطيط والأمـانـة الـعامـة والإدارة الـجامـعية، وذلك لمـتابعة عملية الانتقال ومــناقــشة طريــقة الاستقرار في مدينة صباح السالــم الــجامــعية للإدارات الــتي أتمت انتقالها لمـبنى الإدارة الجامعية، والـعمل على تـجهيز الإدارات الأخـرى الـتي لـم تـنتقل بـعد لـتنظيم عـملية انتقالها.

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
10 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

جامعة الكويت: قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في بعض الكليات دون الحاجة لاختبار القدرات

9 يناير، 2023

السفارة الفرنسية تكرم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان‬

9 يناير، 2023

وزير التربية يتفقد عمليات تصحيح الاختبارات في كنترول الثانوية العامة

5 يناير، 2023

وزير التربية يتفقد لجان اختبارات الثانوية العامة للصف ال12 للفصل الدراسي الأول 2023/2022

4 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى