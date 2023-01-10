عبدالوهاب العيسى: قانون شراء القروض غير عادل.. واستمرار تعامل الحكومة بهذا الشكل سيدخلنا في أزمة

أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن الاقتراح بقانون في شأن شراء القروض غير عادل ولا يخدم أغلبية الكويتيين بما فيهم المقترضين، داعيا المعارضين للقانون بالتعبير عن رأيهم دون خوف لأن الشعب سيكون معهم.

وقال العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن قانون القروض شعبي نعم ولكنه شعبي بشقيه المؤيد والمعارض والشارع منقسم على هذا القانون وإسباغ الصفة الشعبية على مؤيديه فقط أمر غير صحيح.

وبين أن الرأي المعارض لا يتم الاستماع له لأننا أمام حكومة جبانة تنسحب من المواجهة، مؤكدا أنه على يقين من أنه لو تمت مناقشة الاقتراح بقانون في شأن شراء القروض في جلسة اليوم بالشكل الصحيح لسقط وتقدم غالبية الأعضاء وهو من ضمنهم باقتراح بقانون يخدم الشريحة التي فعلا تستحق تحسين معيشتها وليس التجار والأثرياء.

وبين أن الكثير من الأثرياء سيستفيدون من اقتراح شراء القروض ولا يستحقون هذا الدعم، ناهيك عن أن الحالة المالية للدولة لا تحتمل هذه الكلفة، موضحا أن استمرار تعامل الحكومة بهذا الشكل سيدخل البلد في أزمة سياسية بل إنها دخلت بها بالفعل.