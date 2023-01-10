خليل أبل: معاناة الأسر المتضررة من القروض ليست محلا للمناورات السياسية والتسويف من الحكومة

أكد النائب د. خليل أبل أن معالجة معاناة الأسر المتضررة من قضية القروض واجب على مجلس الأمة، مشددا على أن ” مثل تلك الملفات ليست محلا للتسويف أو استخدامها كأوراق مناورات سياسية”.

وأوضح أبل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه كان الأجدى بالحكومة حضور جلسة مجلس الأمة للدفاع عن موقفها وتقديم الاقتراحات البديلة فيما يخص معالجة القروض وليس شراءها أو إسقاطها.

وقال أبل ” نتفهم وجود نوع من الاحتقان السياسي وأزمة سياسية الكل يعلم أسبابها، إلا أنه ليس بعمل أخلاقي ولا سليم أن تستخدم معاناة الأسر الكويتية من الأعباء المالية كورقة سياسية للتجاذب السياسي”.

واعتبر أن ما حصل في جلسة اليوم يؤكد أن ما تضمنه برنامج عمل الحكومة عن تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي مجرد شعارات مرفوعة وأن الحكومة لا تملك أي حلول لمشاكل المواطنين، مؤكدا أن ” استخدام الضغط على مجلس الأمة للابتعاد عن معالجة مشاكل الأسر الكويتية أمر غير مقبول”.

وقال “إذا كانت تداعيات هذا الموضوع تؤدي إلى أي امر يتعلق بالمجلس سواء بالحل أو برفع كتاب عدم التعاون فللجميع الحق أن يستخدم أدواته الدستورية الكاملة، وإذا رأت الحكومة أن ترفع كتابا بهذا الشأن فليكن والكلمة الفيصل في النهاية للشعب الكويتي”.

وأضاف “علينا أن نخاف الله في بلدنا وفي هذه الأسر ولا نستخدمها كورقة للمناورات السياسية وإذا كانت الحكومة تريد أن تشتري وقتا لحاجة في نفس يعقوب فلتشتر الوقت كما تريد ولكن ليس بهذه المسألة لأنها بعيدة عن الأخلاق”.

وأعرب أبل عن اعتقاده بأن استخدام الحكومة النمط نفسه والمنهجية نفسها يشير إلى عدم قدرتها على حل مشكلات البلد، مبينا أن موقفه كان واضحا منذ البداية عندما صوت ضد الميزانية لاعتقاده بعدم جدارة الحكومة بمعالجة المشاكل.