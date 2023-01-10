مبارك الطشه: لا تعنينا استقالة الحكومة بل المحافظة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي

مبارك الطشه: لا تعنينا استقالة الحكومة بل المحافظة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي

أكد النائب د. مبارك الطشه أن هروب الحكومة من جلسة اليوم خير دليل على ضعفهاً، مؤكداً أن المجلس تعاون معها إلى أبعد الحدود.

وقال الطشه في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي إن الحكومة هربت من جلسة اليوم، مشيراً إلى أن المجلس تعاون معها منذ البداية ومد يد التعاون والعون لها من أجل الخروج بنتيجة إيجابية للشعب الكويتي.

وأضاف إن الشعب الكويتي تحمل العناء وأوصل نواب الأمة بإرادة حقيقية حتى يرى منهم ومن الحكومة نتائج لصالح الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن الوطن جريح ويعاني الكثير من المشاكل التعليمية والصحية والمعيشية.

وأكد أن رحيل الحكومة أو استقالتها أمر لا يعنينا بل يعنينا المحافظة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي وثروات الوطن لافتاً إلى أن الموضوع ليس إسقاط قروض، لأنه أمر مستحق.

وذكر إن الحكومة تأخرت في تقديم القوانين التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، منتقدا تقديمها مشاريع للحراسة والتجمعات والمواكب في حين أن الشعب يعاني ومنهك.

ولفت إلى أن الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية هي عبارة عن تهرب، كما هربت من جلسة اليوم، مؤكداً أن هروبها خير دليل على ضعفها ورحيلها غير مأسوف عليه.