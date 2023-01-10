الموقوفين

“الداخلية”: ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان 6 مخالفين وعثر مع احدهم على أدوات يشتبه استخدامها في أعمال السحر والشعوذة

10 يناير، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة من خلال المتابعة الأمنية على المخالفين والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان (6) مخالفين لقانون الإقامة وعثر مع احدهم على أدوات يشتبه استخدامها في أعمال السحر والشعوذة، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
10 يناير، 2023
0 25 أقل من دقيقة

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