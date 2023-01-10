“الداخلية”: ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان 6 مخالفين وعثر مع احدهم على أدوات يشتبه استخدامها في أعمال السحر والشعوذة

“الداخلية”: ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان 6 مخالفين وعثر مع احدهم على أدوات يشتبه استخدامها في أعمال السحر والشعوذة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة من خلال المتابعة الأمنية على المخالفين والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان (6) مخالفين لقانون الإقامة وعثر مع احدهم على أدوات يشتبه استخدامها في أعمال السحر والشعوذة، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.