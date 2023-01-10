مرزوق الحبيني: عدم حضور الحكومة جلسة اليوم تصرف غير مسؤول.. ونهجها في التعامل مع المجلس لم يتغير

مرزوق الحبيني: عدم حضور الحكومة جلسة اليوم تصرف غير مسؤول.. ونهجها في التعامل مع المجلس لم يتغير

استغرب النائب مرزوق الحبيني عدم حضور الحكومة جلسة اليوم ، مشيرا إلى أن هذا التصرف يعطي مؤشرا واحد بأنها حكومة لا تستطيع ان تدير بلداً.

واعتبر الحبيني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن سبب عدم حضور الحكومة ليس قضية القروض، لافتاً إلى أن السبب هو قانون يعتبرالتعرض له خط أحمر وهو تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة.

واضاف الحبيني ان هذا التصرف يعطي إشارة واضحة أن نهج الحكومة في التعامل مع المجلس لم يتغير وأن القضية ليست قضية قروض المواطنين التي تبلغ بحسب تقرير اللجنة المالية مليار و900 مليون دينار إنما المشكلة موجودة في أماكن أخرى.

وأوضح الحبيني أن القروض التي لم تتجاوز مليار و900 مليون دينار لا تساوي شيئا أمام صفقة اليوروفايتر وصفقة الكاراكال والصندوق الماليزي وصندوق الجيش واختلاسات (التأمينات) .

ولفت إلى أن خسائر الدولة نتيجة النهب من أموالها مبلغ يتجاوز مبلغ القروض المطلوب إسقاطها بكثير، مبينا أن هناك أمورا كثيرة تصبح إلى جوارها قضية القروض بسيطة إذا لم تكن جزئية.

وطالب الحبيني الحكومة بأن تكون واضحة مع الشعب الكويتي، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك خلافات ومشاكل في أماكن اخرى فليس من العدل ان يدفع ثمنها الشعب الكويتي الذي اثبت دائما انه يصطف وراء قيادته ويقتنع فيما يقوم به مجلسه المنتخب بتعاونه مع الحكومة.

وأكد الحبيني أن عدم حضور الحكومة اليوم هو تصرف غير مسؤول، مؤكدا أن حكومة لا تستطيع ان تدافع عن وجهة نظرها في قانون مطروح بالمجلس هي حكومة غير جديرة ان تدير البلد وترتقي به وتنتشله من الوضع المزري الذي يعاني منه.

وأشار الحبيني إلى أن الكويت على مستوى الرياضة أصبحت في آخر الصف وفي المستوي الصحي وأيضا المستوى التعليمي في آخر الركب، متمنيا ان يعوض الله الشعب الكويتي بحكومة قادرة علي ان تنهض بهذا البلد الجريح الذي يدفع الثمن من أمواله ومن مصالحه واستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأوضح الحبيني أن رئيس الحكومة الشيخ احمد النواف وقف معه النواب منذ اليوم الأول وكان يفترض أن يتعامل بتعاون وثيق مع مجلس مد له يد العون منذ البداية.

وأكد الحبيني” لن نتراجع وسائرون علي ما نحن عليه ومصرون على اقتلاع الفساد وتطوير البلاد وإصلاح الاقتصاد واستتباب الأمن، فالنواب لم يأتوا لرفع الشعارات بل للتأكيد على أن الكويت فوق الجميع”.

وشدد الحبيني” من لا يستطيع أن يخدم الكويت يتوكل على الله ويأتي غيره يستطيع أن يخدمها ويرتقي بِها”.