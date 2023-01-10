خالد الطمار: إذا أرادت الحكومة التعاون فلتبدأ بحل مشاكل المواطنين وعلى رأسها قضية القروض

طالب النائب خالد الطمار الحكومة بضرورة التعاون مع الشعب الكويتي وحل جميع مشاكله وعلى رأسها قضية شراء القروض.

وأضاف الطمار في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة “اليوم كان مفصلياً والأنظار كانت تتجه فيه إلى جلسة مجلس الأمة التي يتبين فيها اتجاه النواب واتجاه الحكومة”.

وقال الطمار” كنت أتمنى لو فاجأتنا الحكومة اليوم وتضع أمام المجلس حلولاً لمشاكل المتقاعدين والقروض والإصلاح السياسي والكثير من القوانين المستحقة التي انتخبنا الشعب الكويتي لتحقيقها”.

وأعرب عن أسفه لأن الحكومة لم تتقدم بأي حلول لإنهاء معاناة الأسر التي مزقتها القروض وتسببت في مشاكل اجتماعية، ولم تحترم مخرجات الشعب، مؤكداً أن عدم حضورها اليوم أثبت أن آخر شيء تفكر فيه هو تخفيف العبء على المواطن.

وقال الطمار إن من يرى مشاكل الكويتيين ومعاناة أصحاب القروض يتقطع قلبه، متسائلاً “كيف يحصل ذلك في الكويت التي تملك الصناديق السيادية العملاقة والاستثمارية وغيرها من صناديق التنمية والحكومة أصبحت مثل عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب”.

وبين الطمار أن التلميح بكتاب عدم التعاون أو بحل مجلس الأمة ليس له عندي أي اعتبار، مضيفاً “نريد التعاون بين الحكومة والمجلس وإذا كانت الحكومة تريد التعاون مع المجلس فعليها التعاون مع الشعب الكويتي أولا وتسعى إلى حل مشاكله الاقتصادية وعلى رأسها حل مشكلة القروض”.