فارس العتيبي: لترحل الحكومة إذا لم تتعاون مع المجلس في قضية شراء القروض

فارس العتيبي: لترحل الحكومة إذا لم تتعاون مع المجلس في قضية شراء القروض

أعرب النائب فارس العتيبي عن استيائه من تعامل الحكومة مع مجلس الأمة في قضية شراء القروض، مؤكدا أن رحيل الحكومة غير مأسوف عليه في حال عدم تعاونها مع المجلس.

وقال العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الجلسة إن الشعب الكويتي في 29 سبتمبر خرج يطلب مجلسا وحكومة يدافعون عن حقوقه ويحفظونها ويدافعون عن مكتسباته.

وأضاف” أتت الحكومة في أول أيام انعقاد المجلس وتحدثت عن أن هدفها رفاهية المواطن، وحينها قال وزير المالية إن رفاهية المواطن هي عنوان هذه الحكومة”، متسائلا “أين هي رفاهية المواطن في جلسة 10 يناير؟”.

وبين أن الحكومة طلبت في الجلسة السابقة تأجيل مناقشة الاقتراحات المتعلقة بشراء قروض المواطنين وإسقاط الفوائد وتم التأجيل حسب اللائحة والدستور، وشاهد الشعب الكويتي ما حصل في جلسة اليوم.

وقال “فعلا يا رئيس الحكومة تأتي بحسب ظن الشعب الكويتي، وإذا كانت يا شيخ أحمد النواف مسؤولياتك السياسية كرئيس وزراء وتعاونك مع المجلس لمصلحة الشعب والوطن والمواطن ورفاهيته وحفاظا على التعاون فسيتبين ذلك غدا، أما أي رسالة أخرى تأتي من أي شخص آخر فلا تقبل”.

وشدد على أن الرسائل والمعايير والمطالب واضحة، إذ إن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية موجود بعد أن طلبت اللجنة من الجهات المعنية في الحكومة تقديم بياناتها وحضور اجتماعات اللجنة ولكنها لم تتعاون.

وأضاف إن مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بين في مداخلته خلال الجلسة أن كلفة شراء الفوائد مليار و900 مليون دينار فقط وليس كما يهوله إعلامكم وأقلامكم لضرب الشعب الكويتي وضرب المجلس.

وختم مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف “إن تعاونت مع المجلس فأهلا وسهلا وإن لم تتعاون فلترحل الحكومة غير مأسوف عليها والشعب الكويتي يشاهد ويراقب والله فوق الجميع”.