قوة الإطفاء العام

“الإطفاء”: حالة وفاة بسبب دوة الفحم وإصابة عامل أثناء صيانة محول كهربائي

10 يناير، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الثلاثاء يفيد باحتجاز عاملة منزلية بغرفة في منطقة مشرف وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز مشرف إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تم فتح باب الغرفة وتبين وجود حالة اختناق العاملة منزلية إثر تواجد دوة الفحم داخل الغرفة مما أدى إلى وفاتها وتم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية.

وفي حادث آخر ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الثلاثاء يفيد بوجود حريق محول في منطقة العارضية الصناعية، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز العارضيه إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين إصابة عامل بحروق من الدرجة الأولى وذلك أثناء قيامه بعملية صيانة للمحول وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصاب إلى الجهات المعنية.

المصدر
قوة الإطفاء
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10 يناير، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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