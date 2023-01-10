بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.15 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.15 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 15ر61 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7226 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة.

وتم تداول 197 مليون سهم عبر 9993 صفقة نقدية بقيمة 3ر52 مليون دينار (نحو 4ر158 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5553 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 4ر110 مليون سهم عبر 4223 صفقة نقدية بقيمة 18ر11 مليون دينار (نحو 8ر33 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر81 نقطة ليبلغ مستوى 85ر8039 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر1 في المئة من خلال تداول 6ر86 مليون سهم عبر 5770 صفقة بقيمة 2ر41 مليون دينار (نحو 8ر124 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 77ر24 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5735 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 5ر90 مليون سهم عبر 3179 صفقة نقدية بقيمة 19ر10 مليون دينار (نحو 8ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (عقار) و(صكوك) و(تجارة) و(الإتماء) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(جي إف إتش) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ورقية) و(بترولية) و(المعامل) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.