البرجس يشارك في الاجتماع السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في دولة الإمارات العربية المتحدة

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على أهمية تضافر الجهود العربية في التصدي لتجار ومروجي المخدرات لما تمثله من خطر على مستقبل بلداننا وشبابنا ومقدراتنا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني العربي بالقدر الذي يساعد في بناء حائط صد عربي في وجه تجار المخدرات والتضييق عليهم وتكثيف التوعية بخطورة هذه الآفة المدمرة.

مضيفاً أن الأحداث الجارية في العالم كله والتحديات المفروضة تجعل من التنسيق والتعاون العربي المشترك أمراً ضرورياً وحتمياً وتفرض علينا التكامل في جميع المجالات الأمنية، مؤكداً أن أمن أي دولة عربية هو وثيق الارتباط بأمن الدول العربية الأخرى. ونقل الفريق البرجس للاجتماع تحيات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والنجاح، كما تقدم بالتهنئة القادة الشرطة والأمن العرب بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على انعقاد مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الأول في مدينة العين الإماراتية.

واستعرض الفريق البرجس جهود وزارة الداخلية في دولة الكويت في مكافحة الجريمة والإرهاب والجرائم الإلكترونية والتصدي لآفة المخدرات وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة ما ينجم عنها من غسيل وتهريب للأموال وتزييف للعملات.

وفي ختام كلمته توجه الفريق البرجس ببالغ الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات الشقيقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وسعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وفريق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للاعداد والتنظيم الجيد للاجتماع ومتابعة وتنفيذ قراراته وتوصياته.

وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بالإضافة إلى عدد من القضايا من بينها جرائم غسل الأموال، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني، كما ناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

كما عرضت خلال المؤتمر الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويًا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

شارك في الاجتماع قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي والوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وعلى هامش الاجتماع التقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان برؤساء الوفود المشاركين بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين وشكرهم على جهودهم الكبيرة في مكافحة الجريمة بكافة انواعها وتمنياته للاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الإستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى أصحابا لجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية.

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