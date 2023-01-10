سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي حول العلاقات الأخوية بين البلدين ودعوة سموه لحضور سباق “الفورميلا إي”

10 يناير، 2023
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تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تضمنت الرسالة دعوة سموه حفظه الله لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة لها التي ستقام في محافظة الدرعية بتاريخ 27 إلى 29 يناير 2023.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وقد حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

المصدر
كونا
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10 يناير، 2023
0 33 دقيقة واحدة

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