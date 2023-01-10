مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: الطقس مائل للبرودة وأعلى كمية أمطار في البلاد سجلت بالعبدلي 51 ملم

10 يناير، 2023
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و 55 كيلومترا في الساعة.

وأضافت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نشاط الرياح الشمالية الغربية اليوم عائد إلى دخول المرتفع الجوي مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت أن يسود الطقس البارد الليلة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 12 إلى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق وتكون درجة الحرارة الصغرى في مطار الكويت الدولي نحو 9 درجات مئوية وأقل من ذلك في المناطق البرية.

وعن كمية الأمطار التي سجلت أمس على مختلف مناطق البلاد ذكرت الإدارة أن أعلاها كان في منطقة العبدلي شمال البلاد بواقع 51 ملليمترا وفي مدينة الكويت 38 ملليمترا وفي مطار الكويت الدولي 31 ملليمترا وفي الوفرة جنوب البلاد 15 ملليمترا.

المصدر
كونا
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10 يناير، 2023
0 24 دقيقة واحدة

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