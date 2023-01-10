صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بالذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم

10 يناير، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

كما أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

متمنيا سموه لجلالته وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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10 يناير، 2023
0 16 دقيقة واحدة

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