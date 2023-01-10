مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 10 و11 يناير 2023، للنظر في جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و30 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال 26 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة، والتصويت على التوصيات بشأن مناقشة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.

ومدرج على الجدول طلبان للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات.

من الجلسة:

مجلس الأمة يصادق على المضابط قبل أن ينتقل إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة

بدر الملا وعمار العجمي الوزيران الوحيدان الحاضران فقط من الحكومة مع بدء الجلسة وتلاوة أسماء الحضور

عبد الكريم الكندري : بالنسبة لطلب اللجنة المالية تاجيل نظر “المعاشات الاستثنائية” فتصريح رئيس اللجنة مقدر بخصوص استحقاق فئات معينة لها غير الوزراء والنواب والقياديين لكن كلما طال امد وجود المادة 80 من قانون التامينات يعني المزيد من الهدر للمال العام

عبد الله المضف : الوزراء والنواب والقياديون الحاليون والسابقون لا يستحقون المعاشات الاستثنائية وانا رفضت هذا المعاش اذ كيف اراقب رئيس الحكومة التي تصرف هذا المعاش في شبهة تعارض المصالح؟

المعنيين في الإلغاء من الرواتب الاستثنائية ليس المستحقين من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم

مهند الساير : مؤسسات الدولة تتدمر منذ 30 سنة فهل يستحق القياديون طوال الحقبة الماضية منحهم المعاش الاستثنائي؟

أنا من ضمن من تقدموا بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات لأنه تم استخدامه بشكل سيء وتنفيع بعض الأشخاص

حمدان العازمي : واضح ان الحكومة تمارس حاليا تكتيكا معينا للانسحاب من الجلسة والدليل تواجد وزيرين فقط اعتراضا على قانون القروض ولا بد ان يكون للنواب موقف جماعي

لا نقبل التلويح بحل او تعليق مجلس الامة وهذا الكلام لا يخيف إلا الجبان

جنان بوشهري: نحتاج الى سرعة انجاز التقرير في شان المعاشات الاستثنائية وليس بالضرورة الغاء المادة 80 بل يكفي تعديلها بوضع ضوابط

هل طلبت اللجنة المالية من الحكومة بيانات لكل الاقتراحات السبعة ام فقط للمعاشات الاستثنائية؟ اليست هذه انتقائية؟

مجلس الوزراء اصدر قرارا في نوفمبر 2022 بصرف معاش استثنائي لعضو مجلس بلدي سابق بأثر رجعي من يوليو 2017 واستفاد من 180 ألف دينار لسداد مديونيته ، أليس هذا هدر للمال العام؟

شعيب المويزري : ان كان للاخت جنان نوايا اخرى فلن احاسب النوايا لكني اقدر وضعها واتفهمه

جنان بوشهري: وضعي اخ شعيب هو الخوف على المال العام الذي يتم الاعتداء عليه بالمادة 80