وزير العدل يوقع ووزير الحج والعمرة السعودي اتفاقية الحج للعام 1444 هجري

وقع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالعزيز الماجد ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اليوم الاثنين اتفاقية الحج للعام 1444 هجري التي تضمنت تخصيص عدد 8000 حاج من دولة الكويت.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الماجد في مؤتمر ومعرض (خدمات الحج والعمرة) لعام 2023 وذلك تلبية لدعوة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة يوزارة الحج والعمرة الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 12 يناير الجاري.

واطلع الوزير الماجد على عروض مقدمي الخدمة خلال جولة في المعرض اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للحجاج في شتى القطاعات المتعلقة بخدمات الحجاج من نقل وإعاشة.

وأعرب الوزير الماجد في تصريح على هامش المعرض عن شكره للجهود المبذولة في إقامة المعرض والذي يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج ومواكبة للتطوير الرقمي وتقديمه للحلول المبتكرة في خدمات الحج والعمرة.