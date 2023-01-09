زلزال بقوة 7.6 درجات قبالة إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، على ما أفاد معهد المسح الجيولوجي الأميركي.

وكان مركز الزلزال على مسافة 427 كيلومترا جنوب جزيرة أمبون الإندونيسية على عمق 95 كيلومترا، كما أوضح المعهد الأميركي.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا عن هزّات ارتدادية بلغت قوتها 5,5 درجات.

وروى حمدي، وهو إندونيسي في أمبون، لوكالة فرانس برس “كنت في الفراش ثم شعرت بقليل من الاهتزاز. استيقظت وعلمت أن الكثير من أصدقائي شعروا بذلك أيضا”.

وحذّرت الوكالة المحلية في البداية من احتمال حدوث تسونامي، ثم رفعت التحذير.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.