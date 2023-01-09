“الصحة”: الحالات الطارئة تتلقى الرعاية الصحية المطلوبة دون تمييز أو ربط بتحصيل الرسوم

أكدت وزارة الصحة بأنه انطلاقا من الأخلاقيات والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تنظم ممارسة مهنة الطب، فقد تم مراعاة مختلف الجوانب الإنسانية، وحسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى دون تمييز بينهم.

وأشارت الوزارة إلى بعض المرتكزات وتشمل على سبيل المثال:

إعفاء المرضى غير الكويتين المصابين بحالات الجلطة القلبية الحادة وما ينطوي عنها من حالات High Risk STEMI و STEMI من رسوم القسطرة القلبية، والتي يتم إجراؤها بشكل طارئ، كما أنه يتم صرف دواء مسيل الدم Clopidogrel 75mg للمرضى غير الكويتين الذين يتم إجراء عمليات القلب المفتوح لهم، أو القسطرة التداخلية للقلب لمدة 6 شهور من تاريخ إجراء العملية، وذلك وفق القرارات الوزارية.

تقديم العلاج العاجل للحالات الطارئة التي بحاجة إلى تدخل طبي سريع، بما في ذلك الجراحات الطارئة، للمحافظة على صحة وحياة المريض.

إعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتين ممن لديهم إقامة سارية من كافة أجور الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة.

كما أن هناك نحو 20 فئة أخرى من الحالات الإنسانية من غير الكويتيين، معمول بها ضمن فئات الإعفاء من رسوم الخدمات الصحية، وفق القرارات المنظمة لذلك، والتي تراعي الجوانب الإنسانية.

وأكدت الوزارة تقديم كل سبل الرعاية للمرضى وفق الأصول الطبية ومستجداتها، وتشمل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل والتوعية والإرشاد، كما تجدد التأكيد بتقديم الرعاية المطلوبة لكل حالة طارئة بحاجة إلى تدخل طبي، دون ربط ذلك بتحصيل الرسوم الصحية التي تحددها القرارات واللوائح المنظمة لذلك.