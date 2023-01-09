مشاري العبدالجليل رئيسا لـ”الجمعية الاقتصادية” ومحمد الجوعان نائبا له

انتخب مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مشاري العبدالجليل رئيساً للجمعية للدورة الجديدة ومحمد الجوعان نائباً له.

واعتمد المجلس في أولى اجتماعاته اليوم الاثنين اختيار عبدالعزيز الحميضي أميناً للسر وأحمد الملا أميناً للصندوق، وعضوية كل من أحمد الطحيح وحمد العبدالكريم و خالد المطيري ومحمد العريان ومحمد متعب الرشيدي وهيا بودي. وحسب الانتخابات الاخيرة التي فازت بها قائمة التطوير الاقتصاددي جاءت غادة الفارس احتياطي أول ورفعة الرشيدي احتياطي ثاني.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه التقرير الإداري والمالي السنوي للجمعية للسنة المالية 2021 و 2022.